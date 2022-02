Novo presidente do PP apoia PT na Bahia e a reeleição de Bolsonaro: 'problema nenhum'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Cláudio Cajado (BA), novo presidente nacional do PP, sigla da base do governo no Congresso, nesta quarta-feira (16), que apoiará o projeto do PT, possivelmente liderado pelo senador Jaques Wagner, tido como pré-candidato ao governo baiano. Na disputa à Presidência da República. O parlamentar disse que trabalhará pela reeleição de Bolsonaro.

"Não tem problema nenhum (apoiar o PT e Bolsonaro). Isso não é novidade. Está se tratando como novidade, mas não é novidade nenhuma. Em vez de construirmos muros, estamos construindo pontes. Temos caminhado para boas soluções, e o governo da Bahia é exitoso com Rui Costa (governador petista). Lá, nós somos chamados de azuis (do PP) e vermelhos (do PT)", disse Cajado em entrevista ao jornal O Globo.

O parlamentar afirmou que a Executiva do seu partido se posicionou contra qualquer imposição de alianças nos estados. "Acredito que essa aliança é aceita pela população e, por mim, espero que essa vontade que permaneça", disse.

Intenções de votos

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (16), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua com projeção de vitória folgada em um eventual segundo turno permanece, com diferenças que oscilam de 15 pontos percentuais, em relação a Jair Bolsonaro (PL), até 28 pontos em relação a ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

De acordo com o levantamento, o petista alcançou 40% do eleitorado em primeiro turno, contra 51% dos outros pré-candidatos.

