Novo superintendente do IPHAN-CE se diz monarquista

Fórum - Que ainda existam saudosos da monarquia no Brasil não é nenhuma novidade. Um deles, Luiz Philippe de Orléans Bragança, que é descendente da família real brasileira, por exemplo, se elegeu deputado federal em 2018 pelo PSL de São Paulo.

Um fato que muitos não sabem, no entanto, é que já há monarquista até mesmo ocupando cargo no governo.

É o caso de Cândido Henrique, recentemente nomeado como superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará (IPHAN-CE). Trata-se do órgão do governo responsável pela preservação e divulgação do patrimônio histórico e imaterial brasileiro.

