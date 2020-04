”O presidente debocha da democracia”, diz deputado sobre presença de Bolsonaro em ato pró-AI-5

Vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA) classificou como atitude de “miliciano” o posicionamento do presidente: “Bolsonaro partiu para a pregação aberta contra a democracia" edit

247 - O vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA), criticou neste domingo (19) o discurso de Jair Bolsonaro (sem partido) durante uma manifestação que pedia o fechamento do Congresso e intervenção militar em Brasília. O parlamentar classificou como atitude de “miliciano” o posicionamento do presidente da República.

“Bolsonaro partiu para a pregação aberta contra a democracia. Caso gravíssimo de crime de responsabilidade. Debocha da democracia, agride os demais poderes da República e se coloca como miliciano da ruptura na ordem constitucional. Uma atitude inaceitável! Repúdio veemente!”, disse o deputado.

Contrariando as orientações da isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a propagação do coronavírus, Bolsonaro reuniu dezenas de simpatizantes que se aglomeraram na Esplanada dos Ministérios. Em cima de uma caminhonete, ele disse a seus apoiadores que "não vai negociar nada" e voltou a criticar o que chamou de “velha política”, mesmo oferecendo cargos ao chamado “centrão” para formar base ao parlamento.

Antes do pronunciamento, os militantes gritaram “Mito”, "AI-5" e "Fora, Maia", em referência ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Um homem chegou a berrar várias vezes “Fecha o Congresso, o STF”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.