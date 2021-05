'O presidente não combate o vírus', diz governador de Pernambuco em resposta à Bolsonaro

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), usou as redes sociais para criticar a ação movida por Jair Bolsonaro, impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), contra as medidas restritivas para evitar o avanço da Covid-19 no estado e também no Paraná e Rio Grande do Norte. “Mais de um ano, desde o início da pandemia no Brasil, o quadro se agravou, frente a indícios de uma nova onda, e a postura do presidente também só piora. Resolveu dedicar seu tempo a processar governadores que trabalham para salvar vidas”, postou.

"O país precisa de mais vacinas, ampliação da testagem, apoio financeiro para a população. Mas o presidente não combate o vírus, ao contrário, caminha na direção oposta, enquanto encena embates de baixo nível, para uma plateia cada vez menor", disse Câmara em outra postagem. “A cada dia, a conta que Jair Bolsonaro prestará à história fica mais clara pela sua opção de condenar à morte e à miséria milhares de pessoas. Um erro que se consolida como irreparável. Um alto preço que 456.674 brasileiros pagaram com a própria vida", completou.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Bolsonaro questiona, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), se as medidas restritivas contra a Covid-19 adotadas pelos estados estão de acordo com a Constituição.

Confira a postagem de Paulo Câmara sobre o assunto.

Mais de um ano, desde o início da pandemia no Brasil, o quadro se agravou, frente a indícios de uma nova onda, e a postura do presidente também só piora. Resolveu dedicar seu tempo a processar governadores que trabalham para salvar vidas. May 28, 2021

inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.