"O recifense quer uma cidade inteligente", diz Marília Arraes na abertura da campanha

247 - Líder nas pesquisas eleitorais do Recife, a candidata à prefeitura da capital pernambucana Marília Arraes (PT) abriu a campanha nesse domingo (27) em um trajeto de bicicleta, carro e barco. "Foi um dia que vai ficar na memória do Recife porque mostrou a esperança dos recifenses em dias melhores, em mostrar o valor que a nossa cidade tem. O recifense quer uma cidade inteligente, que cuide de todos", afirmou ela, que recebeu o apoio de manifestantes, com bandeiras e adesivos.

A programação teve início com bicileta no Bairro do Recife, região central da cidade. Depois a candidata e o seu vice-prefeito, João Arnaldo (PSOL), foram a bairros da zona sul do Recife, nas avenidas Domingos Ferreira e Boa Viagem, ambas no Bairro de Boa Viagem. Em seguida foram a Brasília Teimosa. A agenda acabou com uma barqueata no Rio Capibaribe.

""De hoje até a data da eleição, todo dia o Recife receberá um abraço novo, com propostas que já estamos debatendo desde o começo do ano com a população, com coragem pra mudar o que precisa mudar, com o Recife no coração", disse Marília.

De acordo com a primeira pesquisa oficial de intenções de voto para a prefeitura do Recife e divulgada na última sexta-feira (25), a candidata lidera a disputa, com 22% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal João Campos (PSB), com 16% - ele é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos.

O levantamento, publicado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), também mostrou a candidata Patrícia Domingos (Podemos) na terceira posição, com 14% dos votos, e Mendonça Filho (DEM), em seguida (13%).

Foram entrevistadas 800 pessoas entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.