Ônibus tomba, deixa mortos e mais de 30 feridos no Ceará

247 - Um ônibus tombou na madrugada desta sexta-feira (22) e deixou pelo menos quatro pessoas mortas e mais de 30 feridos no quilômetro 301 da rodovia BR-222, na descida da serra de Tianguá, a 310 quilômetros de Fortaleza (CE). O trecho está interditado no sentido Sobral-Serra Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte das vítimas são do Maranhão e haviam fretado o ônibus com destino a Fortaleza para fazer o concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), que ocorre na capital cearense neste fim de semana.

A PRF informou que o ônibus envolvido no acidente havia sido autuado no mês passado em Sobral, a 70 km do acidente, por trafegar em mau estado de conservação. Ele foi escoltado pela PRF até o local para conserto do veículo.

Inicialmente, a polícia informou que o condutor do ônibus havia fugido. No entanto, às 11h, a PRF-CE disse que o motorista pode estar entre as vítimas socorridas e levadas ao hospital. O condutor pode ter sido retirado do local sem o conhecimento da PRF. A informação ainda é preliminar, segundo a polícia.

