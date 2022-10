Operação da PF contra governador de Alagoas possui "viés político claro", diz Florestan Fernandes

“Operação sobre fatos que ao que parece são de três anos atrás, deflagrada na boca do 2º turno. Sinal de que Lula deve estar imbatível”, destacou o jornalista edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. usou o Twitter para afirmar que a operação da Polícia Federal contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), deflagrada nesta terça-feira (11), requenta “fatos supostamente ocorridos três anos atrás'' e tem um “viés político claro”.

Além da ação da PF, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz determinou que o emedebista seja afastado do cargo por um período de 180 dias, faltando menos de 20 dias para a realização do segundo turno das eleições.

“Operação sobre fatos que ao que parece são de três anos atrás, deflagrada na boca do 2º turno. Viés político claro. Sinal de que Lula deve estar imbatível”, postou Florestan em sua conta na rede social.

Mais cedo, o jornalista Joaquim de Carvalho já havia criticado a operação da Polícia Federal e condenado o que qualificou como uma “interferência indevida do Judiciário no processo democrático”.

Paulo Dantas assumiu o governo de Alagoas em maio deste ano, após Renan Filho (MDB) entregar o cargo para disputar uma vaga ao Senado. Dantas lidera a disputa estadual e obteve 46,64% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto seu adversário, Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teve 26,74%.

O emedebista é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela família do senador Renan Calheiros (MDB).

