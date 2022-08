Orçamento secreto deu quase R$ 9 milhões a cidade de aliado de Arthur Lira alvo da PF

A cidade alagoana de Rio Largo (AL), do prefeito Gilberto Gonçalves (PP), recebeu emendas do orçamento secreto em proporção maior que a média nacional edit

Apoie o 247

ICL

247 - A prefeitura de Rio Largo (AL), do prefeito Gilberto Gonçalves (PP), aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recebeu R$ 8,9 milhões em dinheiro do orçamento secreto para o Fundo Municipal de Saúde da cidade em junho, pouco antes do prazo limite estipulado pela lei eleitoral. A informação foi publicada neste sábado (13) em reportagem do portal Uol.

Alvo de investigações da Polícia Federal, a cidade alagoana recebeu emendas do orçamento secreto em proporção maior que a média nacional. Em 2002 foram R$ 13,7 milhões em empenhos, os compromissos para pagamento, o que representou R$ 182 por morador. O município tem 75 mil habitantes.

No Brasil, a média neste ano foi de R$ 38 por habitante; em Alagoas, R$ 109; e na capital, Maceió (AL), R$ 41 por morador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa do prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves (PP), afirmou que "nem um centavo de emenda parlamentar foi utilizado para custear despesas objeto da investigação".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lira afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ele e os demais parlamentares liberam dinheiro público, autorizado depois de "critérios técnicos previstos em lei" conforme necessidades de prefeituras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.