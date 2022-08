Otto Alencar lidera disputa pelo Senado na Bahia com 30%

Ele é seguido por Cacá Leão (PP), com 11%, e Raíssa Soares (PL) com 7% edit

247 - Pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira, 26, aponta que Otto Alencar (PSD) lidera as intenções de voto para o Senado com 30%. A pesquisa foi contratada pela TV Bahia. Alencar é seguido por Cacá Leão (PP), com 11%, e Raíssa Soares (PL) com 7%.

Depois aparecem Marcelo Barreto (PMN) e Tâmara Azevedo (PSOL), com 5%, e Cícero Aráujo (PCO), com 4%. Brancos e nulos somam 15%, enquanto não sabem ou não responderam, 22%.

O levantamento ouviu 1008 pessoas entre os dias 23 a 25 de agosto, em 51 cidades da Bahia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA - 028732022 (TRE) e BR - 00575/222 (TSE).

