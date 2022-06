Padre em Natal é afastado após admitir caso com noivo de casamento feito por ele

Apoie o 247

ICL

247 - Um padre foi afastado da Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, em Natal (RN), após ter o seu nome exposto em áudios de um confronto promovido por uma fiel, que toma satisfação dele sobre um suposto caso entre o pároco e seu marido, no período em que ainda eram noivos. Uma gravação de pouco mais de 10 minutos vazou nas redes sociais e gerou polêmica, chegando a ficar entre os assuntos mais comentados do país nesta sexta-feira (3). As informações são do portal UOL.

Após a divulgação, a arquidiocese de Natal informou, por meio de nota, que o Arcebispo da cidade, Dom Jaime Vieira Rocha, "determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas" na instituição, "a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências". O religioso em questão foi identificado como o padre Júlio Cezar Souza Cavalcante, 51.

Nos áudios, a mulher expõe uma conversa com o marido e o sacerdote, a quem se refere como Padre Júlio. Ela reclama que os dois teriam tido envolvimento sexual enquanto ainda eram noivos e que, ainda assim, o sacerdote optou por celebrar o casamento dos dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Foi uma fraqueza. Nós confessamos e prometemos que não teria mais", diz o padre da gravação à mulher. Na ocasião, ela reclama que haveria investidas por parte do religioso mesmo após o casamento, o que ele nega. O marido dela então questiona sobre os abraços que ele recebeu, ao que o padre contesta: "Abraço eu dou em todo mundo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O padre admite que manteve relações sexuais com o marido da mulher "duas ou três vezes". No entanto, a versão é desmentida pelo homem, que diz que foram "várias vezes", entre 2010 e 2012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE