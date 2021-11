Para criar gado, fazendeiros ameaçam assentados do MST na Bahia (vídeos)

Teia dos Povos denunciou um conflito entre fazendeiros e o MST no Assentamento Popular Joares Araújo, na cidade de Itagi, no Baixo Sul da Bahia. Os fazendeiros querem as terras do assentamento para criação de gado, mas os assentados resistem edit

247 - O perfil Teia dos Povos, uma “articulação de organizações políticas, territórios, povos, movimentos sociais em luta autônoma por terra e território”, segundo perfil no Twitter, denunciou nas redes sociais um conflito entre fazendeiros e o MST no Assentamento Popular Joares Araújo, na cidade de Itagi, no Baixo Sul da Bahia.

Nas redes sociais, a conta denunciou que a Brigada OJefferson, do MST, "realiza essa semana ocupação produtiva do Assentamento Popular Joares Araújo, comunidade ameaçada por um iminente despejo".

"As famílias desse território, conhecido na região por doações massivas de alimentos saudáveis e por produção agroecológica, vivem em guerra declarada pelos donos do gado da comunidade vizinha, que tocam os animais para além dos seus limites, invadindo as roças dos assentados”.

Segundo a denúncia, já “são cinco anos em que a produção do povo é impedida de continuar e progredir por servir de alimento para gado alheio”.

“Após uma conversa com os moradores da cidade de Tamarindo e todo um dia de hostilidade e ameaças, os invasores chamaram a polícia militar na intenção de intimidar os companheiros alegando que os mesmos estavam roubando seu gado. A polícia apareceu somente para reforçar o que já havia sido declarado nas diversas queixas dos moradores na Polícia Civil de Itagi/BA: Criar gado em terra alheia é crime”, destaca.

“Os companheiros foram orientados a fazer mais uma queixa na delegacia. No dia seguinte foram acordados com a pata do gado novamente. As tentativas de desmoralizar nossa luta não cessam”, denuncia. Confira a denúncia:

As famílias desse território, conhecido na região por doações massivas de alimentos saudáveis e por produção agroecológica, vivem em guerra declarada pelos donos do gado da comunidade vizinha, que tocam os animais para além dos seus limites, invadindo as roças dos assentados.+ pic.twitter.com/qp1Ur2pD1X — Teia dos Povos #PL490Não #Levantepelaterra (@teiadospovos) November 24, 2021

Não deixaremos que nosso povo saia da terra em que trabalham por não conseguir produzir. Não perderemos o poder sob a terra que o nosso trabalho demarcou. Esse é o Assentamento Popular Joares Araújo, quem define de quem são as mãos calejadas de quem a trabalha e a defende!+ November 24, 2021

A polícia apareceu somente para reforçar o que já havia sido declarado nas diversas queixas dos moradores na Polícia Civil de Itagi/BA: Criar gado em terra alheia é crime. + — Teia dos Povos #PL490Não #Levantepelaterra (@teiadospovos) November 24, 2021

"Se o latifundiário está querendo fazer guerra. Estamos acampados com facão, foice e machado para trabalhar na terra!" — Teia dos Povos #PL490Não #Levantepelaterra (@teiadospovos) November 24, 2021