Parlamentares do PT citam Lula e destacam importância da Refinaria Abreu e Lima: 'País vai ser autossuficiente em combustível'

A Petrobrás prevê US$ 17 bilhões em investimentos até 2028 no Brasil, mais que dobrando a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Parlamentares do Partido dos Trabalhadores comemoraram a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (PE) anunciada nesta quinta-feira (18) pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no município de Ipojuca, no Grande Recife. Até o ano de 2015, a Petrobrás tinha investido US$ 18,9 bilhões na no empreendimento, o que, na época, representava R$ 66,5 bilhões. O projeto foi anunciado em 2005.

Presidida atualmente por Jean Paul Prates, a Petrobrás prevê US$ 17 bilhões em investimentos até 2028 no Brasil, mais que dobrando a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel em nível nacional. A estimativa é que só a refinaria em Pernambuco receba US$ 8 bilhões. De acordo com a estatal, Petrobrás, a refinaria terá capacidade para processar até 40% a produção nacional de diesel, aumentando em até 13 milhões de litros diários a produção de diesel S10 com baixo teor de enxofre. >>> Lula diz que 'o inferno aguarda' responsáveis por mentiras que levaram a sua prisão injusta

continua após o anúncio

Na rede social X, o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou as previsões para a geração de novos postos de trabalho. "A obra vai gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. FAZ O L!".

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que o "pontapé de investimentos da Petrobrás no Nordeste foi dado em Pernambuco nesta tarde para ampliar a capacidade de produção e escoamento". "Agora, é manter a mobilização aqui em Sergipe para que o governo Lula retome o nosso sonho de #voltaPetrobras". >>> Lula cita Getúlio Vargas e condena Lava Jato na retomada da refinaria Abreu e Lima

continua após o anúncio

De acordo com o deputado federal José Guimarães (PT-CE), a retomada das obras vai "diminuir a importação de combustíveis aumentando a produção nacional e gerando empregos: essa é a projeção!". "É o nosso país cada vez mais perto de se tornar autossuficiente na produção de combustíveis".

Vereadora do PT em Recife (PE), Liana Cirne Lins mencionou o presidente Lula. "De arrepiar!!! @LulaOficial ovacionado por trabalhadoras e trabalhadores na Refinaria Abreu e Lima. Pernambuco te ama Lula".

continua após o anúncio

Com Lula, Pernambuco avança. O presidente garantiu, via PAC, um investimento de R$ 8,6 bilhões na Refinaria Abreu e Lima (RNEST). A obra vai gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. FAZ O L! pic.twitter.com/Ml4SF1Lig2 — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 18, 2024





continua após o anúncio

O pontapé de investimentos da Petrobras no Nordeste foi dado em Pernambuco nesta tarde para ampliar a capacidade de produção e escoamento. Agora, é manter a mobilização aqui em Sergipe para que o governo Lula retome o nosso sonho de #voltaPetrobras. pic.twitter.com/H1PGdAO14I — Rogério Carvalho 🇧🇷 ⭐️ (@SenadorRogerio) January 18, 2024

continua após o anúncio

Está retomada as obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Diminuir a importação de combustíveis aumentando a produção nacional e gerando empregos: essa é a projeção! É o nosso país cada vez mais perto de se tornar autossuficiente na produção de combustíveis.



📲DIGITAL/PR pic.twitter.com/LX7witLsnv — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 18, 2024

continua após o anúncio

De arrepiar!!! @LulaOficial ovacionado por trabalhadoras e trabalhadores na Refinaria Abreu e Lima. Pernambuco te ama Lula ❤️⭐️ pic.twitter.com/OuPfss2svA — Liana Cirne 1️⃣3️⃣🇧🇷⭐🚩 (@LianaCirne) January 18, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: