Passageiros ficam no chão após elevador despencar com 11 pessoas

As pessoas ficaram cerca de nove minutos presas e reclamaram de dores. A capacidade máxima do equipamento é de até oito pessoas, mas o limite não foi respeitado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Passageiros ficaram no chão após um elevador cair do térreo até o subsolo de um prédio neste domingo (19) em Maceió, capital de Alagoas. As pessoas ficaram cerca de nove minutos presas e reclamaram de dores. As 11 pessoas entraram no 10º andar do prédio. A capacidade máxima do equipamento é de até oito pessoas, mas o limite não foi respeitado.

Um morador reclamou de falta de ajuda. "Estávamos todos dentro, quando ele despencou do zero para o subsolo. Fiquei indignado porque a portaria não tem uma chave para destravar o elevador para fazer um socorro, por mais que você peça. Aí tem que esperar bombeiros ou o dono da empresa do elevador. Enquanto isso, o povo em pânico dentro e acidentado", disse, conforme relato do portal G1.

De acordo com o síndico do prédio, Leonardo Pereira, é um procedimento padrão os porteiros não terem uma chave de segurança para evitar que o resgate seja feito de forma inadequada.

"A trava da porta é na parte de cima, onde tem uma fechadura. No vídeo gravado, o morador fala que o condomínio não tem chave. O fato de não ter chave é por uma norma de segurança. Todo resgate só pode ser executado pela empresa de manutenção ou pelo Corpo de Bombeiros. Manter a chave dentro do condomínio é correr o risco que alguém vá fazer o resgate de forma indevida e cause um acidente a uma pessoa que pode ser fatal", disse o síndico.

Grupo ficou preso por 9 minutos e precisou forçar a porta para abrir e sair do equipamento, que caiu do térreo ao subsolo. https://t.co/GEocrHNRrR #g1al March 20, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.