Paulo Câmara aceita convite para presidir o Banco do Nordeste

247 - O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência do Banco do Nordeste (BNB).

A definição foi feita nesta terça-feira (7) durante reunião no Palácio do Planalto, com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, segundo o site O Antagonista. Sua posse, no entanto, depende de decisões do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei das Estatais.

"Câmara fica em compasso de espera pela aprovação da matéria no Senado ou pelo andamento de uma ação movida pelo PCdoB no Supremo com pedido de liminar contra dispositivos que restringem indicações políticas. A ação está sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski", relata o site.

