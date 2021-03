Paulo Câmara decreta quarentena em todos os municípios de Pernambuco

Medida determina a proibição do funcionamento do comércio considerado não essencial, bares, restaurantes, praias, parques, assim como de aulas presenciais em escolas e faculdades públicas e privadas em todos os municípios edit

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), decretou quarentena em todo o estado a partir da quinta-feira, 18, até o dia 28 de março. Segundo o governador pernambucano, as medidas servirão para tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19 em Pernambuco.

A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 15. Ela determina a proibição do funcionamento do comércio considerado não essencial, bares, restaurantes, praias, parques, assim como de aulas presenciais em escolas e faculdades públicas e privadas em todos os municípios. Esta decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Monitoramento do governo.

Igrejas e templos religiosos poderão abrir para atividades administrativas e para preparação e realização de celebrações via internet.

Segundo Câmara, o estado passa por um novo pico da pandemia da Covid-19. "É preciso reverter essa tendência para proteger cada vida e vencer. Adotamos novas medidas sociais e econômicas buscando reduzir o impacto da pandemia, mesmo diante de uma crise que também atinge o governo", declarou.

Nesta segunda-feira, 15, Pernambuco registrou 921 casos e 28 óbitos por Covid-19, totalizando 318.449 infectados pelo novo coronavírus e 11.411 mortes causadas pela doença, desde o início da pandemia.

