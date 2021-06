Paulo Câmara diz que PSB trabalha por aliança contra reeleição de Bolsonaro

247 - O governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara, disse que a legenda está conversando com outros partidos de maneira a fechar posição contra a reeleição de Jair Bolsonaro.

“Vou trabalhar muito para que as forças políticas que são contrárias à forma que o Brasil vem sendo administrado pelo presidente Bolsonaro vençam as eleições. Acho que esse é o grande serviço que nós temos que fazer. Não dá pra continuar mais quatro anos sendo gerido pela forma que o Brasil vem sendo gerido”, disse Câmara em entrevista ao Ponto a Ponto, programa comandado pela jornalista Mônica Bergamo e o cientista político Antônio Lavareda, exibido pela BandNews TV nesta quarta-feira (16).

Ainda segundo ele, não existem condições do PSB decidir por alianças em 2021, em ano pré-eleitoral, mas a legenda já teria mantido conversas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com Ciro Gomes (PDT). Ele não descartou a possibilidade de que o partido lance um candidato próprio na disputa presidencial do próximo ano.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.