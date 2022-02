Paulo Câmara reage a Bolsonaro: 'respeite o Nordeste'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Consórcio Nordeste e governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), reagiu à declaração preconceituosa de Jair Bolsonaro sobre o Nordeste. Em live nessa quinta-feira (3), Bolsonaro ao nordestino como "pau de arara".

"O presidente Bolsonaro já se referiu aos brasileiros do Nordeste como Paraíbas, cabeçudos e, agora, Paus-de-arara. Essa reiterada prática de repetir estigmas e preconceitos só contribui para manter o país dividido e ampliar a cortina de fumaça em torno de um governo que desmontou políticas públicas, desdenhou de milhares de mortes pela covid-19 e trouxe de volta a inflação, aumentando as desigualdades. Respeite o povo do Nordeste", escreveu o chefe do executivo pernambucano no Twitter.

Na live, Bolsonaro afirmou que o líder religioso cearense Padre Cícero era de Pernambuco, ao ser questionado sobre onde o sacerdote nasceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

que desmontou políticas públicas, desdenhou de milhares de mortes pela covid-19 e trouxe de volta a inflação, aumentando as desigualdades. Respeite o povo do Nordeste. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) February 4, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE