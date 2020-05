PE proíbe circulação de pessoas no Recife e em mais quatro cidades

O governo de Pernambuco, comandado por Paulo Câmara (PSB), não usa o termo "lockdown", mas o decreto proíbe que as pessoas saiam de casa sem necessidade em Recife e em mais quatro municípios da região metropolitana edit

247 - O governo de Pernambuco decretou quarentena nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata, a partir do sábado (16), com 15 dias de duração. Também foi determinado o uso obrigatório de máscaras. O governo não usa o termo "lockdown", mas o decreto proíbe que as pessoas saiam de casa sem necessidade nos cinco municípios.

Além da restrição de pessoas, o Executivo implementará rodízio de veículos, uso obrigatório de máscaras e a sanitização de ruas.

De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações dos casos de coronavírus, o estado tem pelo menos 13.275 confirmações e 1.047 óbitos.

