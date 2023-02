"Pega ele": Anitta ajuda a prender ladrão em bloco em Salvador (vídeo)

No bloco, uma ambulante ainda teve seu isopor quebrado e a artista prometeu arcar com o prejuízo edit

Apoie o 247

ICL

247 - De cima de seu trio elétrico no bloco Eu Vou, em Salvador (BA), a cantora Anitta flagrou e ajudou a identificar um ladrão que estava roubando os foliões. A artista conseguiu impedir que a pochete de um fã fosse roubada, relata o UOL.

O caso ocorreu na sexta-feira (17) e viralizou nas redes sociais.

"Olha o amigo aqui roubando a bolsa do amigo, olha aí. Blusa xadrez, pega ele, pega ele. Blusa listrada, branca com vermelha, pegando a pochete do amigo ali na frente, pode pegar, devolve", afirmou a cantora no microfone.

Nas redes, os internautas elogiaram a conduta da cantora: "a mulher é fod*! Já não é a primeira vez que faz isso viu? Eu gosto é assim".

Durante o bloco, uma ambulante ainda teve seu isopor quebrado e a artista prometeu arcar com o prejuízo

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.