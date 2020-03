Pernambuco confirma primeiros casos do coronavírus em criança e adolescente

247 - A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do novo coronavírus entre crianças e adolescentes. Segundo as autoridades de saúde, a criança, de 10 anos, reside em Jaboatão dos Guararapes, município da Região Metropolitana do Recife, e possui histórico recente de viagem aos Estados Unidos. A adolescente, de 16 anos, reside no Recife, também retornou de uma viagem ao país norte-americano recentemente.

Ainda conforme o boletim da Secretaria de Saúde, Pernambuco registra até o momento 18 casos do novo coronavírus confirmados em todo o Estado. O avanço da Covid-19 levou o governo de Pernambuco a suspender das aulas em toda a rede estadual de educação, pública e privada, a partir desta quarta-feira (18), por tempo indeterminado, além de proibir a realização de eventos com grande aglomeração de participantes, entre outras medidas.