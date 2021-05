Pernambuco tem mais de 300 pessoas aguardando por leito de UTI

247 - O estado de Pernambuco tem 414 pessoas esperando por leitos da Covid-19. Destes, 314 aguardam especificamente por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 19 crianças aguardam por um leito na rede estadual.

Há somente 43 vagas livres no serviço estadual, onde a taxa de ocupação de leitos supera 90%.

Os altos índices de internação no estado ocorrem mesmo após aumento de 72% no número de vagas, uma vez que, em cinco meses, houve aumento de 118% no número de doentes. (Com informações da CNN Brasil).

