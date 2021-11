Perseguição: professora em Salvador recebe intimação policial por conteúdo "esquerdista" e "de doutrinação feminista"

Apoie o 247

247 - Uma professora de filosofia do Colégio Estadual Thales de Azevedo, no bairro do Costa Azul, em Salvador, recebeu intimação policial por suspeita de ensinar conteúdos de cunho "esquerdista" e "de doutrinação feminista". A intimação foi recebida na última terça-feira (16) e partiu de uma estudante do colégio. Assim que foi notificada, a professora passou mal e precisou ser atendida em um hospital de Salvador. As informações são do portal Metro 1.

Segundo Rui Oliveira, coordenador-geral da Associação dos Professores Licenciados do Brasil seção Bahia (APLB), a docente havia realizado um seminário com a comunidade escolar em agosto, quando levou parlamentares e representantes de movimentos sociais para se apresentarem aos alunos.

Oliveira disse que uma das alunas se indignou com o seminário e criou um grupo para "criar uma reação" com os colegas. "Falando que era um absurdo não ter aula de química, física, para ter aula de comunismo e de macumba", descreveu o conteúdo das mensagens trocadas pela aluna. O coordenador da APLB frisa o uso da expressão "macumba", já que representantes de movimentos negros também haviam sido convidados para o seminário.

A audiência está marcada para o dia 24. Rui Oliveira afirma que a APLB está à disposição da professora e de outros docentes do colégio que também estão sofrendo ataques. O coordenador do sindicato destaca a escola como lugar de aprendizagem integral, não apenas de conteúdos.

Em nota, o Colégio Estadual Thales de Azevedo diz se manifestar "na defesa irrestrita da democracia." A instituição se mostrou contra as acusações e "reforça que a missão, visão e valores do Colégio Estadual Thales de Azevedo - unidade básica de oferta publica de educação - se ampara nos princípios constitucionais de garantia de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, para o pleno desenvolvimento dos seus estudantes."

