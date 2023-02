Pescadores denunciam destruição de ranchos de pesca em comunidade de Alagoas

Apoie o 247

247 - Representantes do Conselho Pastoral de Pescadores – Regional Nordeste 3 (CPP-NE) realizam nesta sexta-feira (17) uma visita à comunidade pesqueira de Porto de Pedras, localizada na região da Costa dos Corais, a 120 quilômetro de Maceió (AL), com o objetivo de apoiar os pescadores e pescadoras artesanais, que tiveram seus ranchos de pesca derrubados, na praia de Tatuamunha, no último dia 6.

Segundo a comunidade pesqueira, a demolição das palhoças teria sido realizada pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL). As entidades cobram a volta das palhoças ao local.

Ainda segundo os pescadores, a ação do IMA-AL ignorou o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), emitido pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU). “O TAUS garante à comunidade pesqueira a posse e permanência para fins de uso tradicional dos recursos naturais, o que inclui a permanência dos ranchos de pesca no local. As construções destruídas pelo IMA existiam há mais de vinte anos e serviam de apoio para mais de trinta pescadores e pescadores de Tatuamunha”, disse o agente social do CPP-NE, Severino Santos.

A comunidade fez um boletim de ocorrência denunciando o caso no último dia 8.

Procurado pelo Brasil 247, o IMA não respondeu ao contato.

