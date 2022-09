Pesquisa mostra ACM Neto com 57% dos votos na disputa pelo governo da Bahia

Em segundo lugar ficou Jerônimo Rodrigues (PT), com 18%, de acordo com o Instituto Séculus edit

247 - A pesquisa Instituto Séculus, divulgada nesta quinta-feira (8), mostrou o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), com 57,39% das intenções de votos para as eleições de 2022. O ex-prefeito de Salvador ganharia no primeiro turno.

Em segundo lugar ficou Jerônimo Rodrigues (PT), com 18,36% das intenções de voto. Na terceira colocação apareceu João Roma (PL), com 6,8% dos entrevistados.

Foram entrevistados 1526 eleitores de maneira presencial, com 16 anos ou mais, em 72 cidades baianas. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança foi de 95%.

A pesquisa foi realizada entre 01 e 04 de setembro, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-08907/2022.

