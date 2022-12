Petição pede revogação do título de cidadão paraibano para Bolsonaro

De acordo com uma petição online, a "referida decisão não expressa a vontade do povo paraibano" edit

247 - Apoiadores de uma petição online pedem apoio para população para que aconteçam mobilizações contra o título de cidadania paraibana a Jair Bolsonaro (PL), aprovado por deputados estaduais, na Assembleia Legislativa (AL-PB). "Referida decisão não expressa a vontade do povo paraibano", diz o texto.

No comunicado foi escrito: "Eu, Márcia Lucena, suplente de deputada estadual da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), venho convidar você a assinar comigo o abaixo assinado que repudia a decisão da Assembleia Legislativa da Paraíba no último dia 27/12/2022".

"Referida decisão não expressa a vontade do povo paraibano, mas sim a vontade de um número minoritário de deputados que não aceitam o resultado das eleições (só as presidenciais, por óbvio), e tentam homenagear um político que já usou o nome de nosso Estado de forma jocosa para referir-se com menosprezo ao nosso povo e ao povo nordestino".

De acordo com o texto, "quem merecia ganhar essa honraria é o presidente Lula, que venceu as eleições nos dois turnos em todos os municípios paraibanos". "Junte-se a mim neste abaixo assinado e vamos mostrar pra Assembleia Legislativa que o povo paraibano quer ver sua vontade respeitada pela Casa que lhe representa".

Estatísticas

Na Paraíba, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 66,62% dos votos válidos (1.601.953 votos) no segundo turno da eleição, em 30 de outubro. Bolsonaro conseguiu 33,38% dos votos válidos (802.502 votos). No primeiro turno, o petista conseguiu 64,21% dos votos válidos e o seu adversário, 29,62%.

Na Região Nordeste, onde fica a Paraíba, Lula venceu por 69,34% a 30,66% no segundo turno. No País, Lula teve 50,9% contra 49,1% de Bolsonaro, também no dia 30 de outubro (segundo turno).

Decisão da AL-PB

Leia abaixo a reportagem assinada como Cida Alves, Brasil de Fato | João Pessoa-PB, sobre a iniciativa de parlamentares na Assembleia da Paraíba.

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta terça-feira (27), o título de cidadania ao presidente Jair Bolsonaro (PL) por um placar de 12 votos a 11, e três abstenções.

Antes da votação da matéria de iniciativa do deputado Cabo Gilberto, quatro parlamentares se revezaram na tribuna da Casa para discutir o projeto.

O presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino (PSB) selecionou alguns parlamentares para o debate.

A discussão foi iniciada por Wallber Virgolino (PL), que defendeu a concessão do título ao presidente pelos investimentos repassados ao Estado. Outros parlamentares, como Pollyanna Dutra (PSB), contestaram a proposta.



VOTARAM SIM

Anderson Monteiro (MDB)

Cabo Gilberto (PL)

Camila Toscano (PSDB)

Wallber Virgolino (PL)

Tarciano Diniz (União)

Jane Panta (PP)

Drª Paula (PP)

Felipe Leitão (PSD)

Galego de Souza (PP)

Jutay Menezes (Republicanos)

Moacir Rodrigues (PL)

Tovar (PSDB)

VOTARAM NÃO

Anísio Maia (PSB)

Edmilson Soares (PSB)

Chió (Rede)

Cida Ramos (PT)

Doda de Tião (PTB)

Estela Bezerra (PT)

Inácio Falcão (PCdoB)

Jeová Campos (PT)

Pollyanna Dutra (PSB)

Ricardo Barbosa (PSB)

Wilson Filho (Republicanos)



ABSTENÇÃO

Adriano Galdino (Republicanos)

Buba Germano (PSB)

Dr. Érico (Cidadania)



AUSENTES

Bosco Carneiro (Republicanos)

Branco Mendes (Podemos)

Caio Roberto (PL)

Hervázio Bezerra (PSB)

Eduardo Carneiro (SD)

João Gonçalves (PSB)

Junior Araújo (PSB)

Manoel Ludgério (PSD)

Raniery Paulino (Republicanos)

Tião Gomes (PSB)

