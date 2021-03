Petroleiros condenam venda de refinaria da Petrobrás: 'é mais um crime contra o Brasil' (vídeo)

Coordenador da FUP, Deyvid Bacelar, criticou a venda da Refinaria Landulpho Alves. "Estamos diante de uma decisão que envolve soberania nacional, mas que foi tomada por um grupo de pessoas muito restrito, de forma pouco transparente, e com o agravante de estarem no fim do seu ‘contrato’", afirmou edit

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) condenou a aprovação da venda da Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, e de seus ativos logísticos associados para a Mubadala Capital por US$ 1,65 bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões). A decisão foi tomada nesta quarta-feira (24) pelo Conselho de Administração da Petrobrás.

Segundo o cordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, a refinaria está sendo vendida por menos da metade de seu valor. "O fato de a venda da RLAM ser feita a toque de caixa levanta enormes suspeitas. Pedidos de vistas não foram aprovados", diz a FUP.

Leia, abaixo, a nota da FUP na íntegra:

“Infelizmente, a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) é mais um crime cometido contra o Brasil, a economia da região Nordeste e da Bahia. Essa refinaria teve e tem um papel central no desenvolvimento do país, do Nordeste e do estado, e, agora, a perspectiva é de se romper com essa trajetória histórica desenvolvimentista da Companhia.

A luta não acabou! Esse processo vai ser revertido. Vamos lutar para isso, pois este foi um processo viciado, nebuloso, desde o começo: a venda da RLAM por menos da metade de seu valor, a ‘preço de banana’; a contratação de um escritório de advocacia envolvido na operação Greenfield; fairness opinions com problemas.

Entregaram um patrimônio público brasileiro para um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, onde o Estado preza por sua empresa estatal e construiu um fundo soberano a partir de sua empresa estatal, que veio comprar ativos de nossa maior empresa pública do Brasil, a Petrobrás.

Estão tentando ‘passar a boiada’ em meio à pandemia de covid-19, pandemia que justamente superou a marca de 300 mil vidas perdidas de brasileiros e brasileiras.

O Tribunal de Contas da União (TCU), no entanto, ainda não deu parecer final. Depende dos ministros do TCU aprovarem a operação. O que houve hoje foi decisão apenas do Conselho de Administração da Petrobrás. O TCU e a Controladoria Geral da União (CGU) têm uma série de ressalvas em relação à operação de venda da RLAM a preço aviltado.

Estamos diante de uma decisão que envolve soberania nacional, mas que foi tomada por um grupo de pessoas muito restrito, de forma pouco transparente, e com o agravante de estarem no fim do seu ‘contrato’.

Na nossa visão, um grande debate deve ser travado, e, no mínimo, o Congresso Nacional precisa deliberar sobre o assunto. O melhor seria, até mesmo, a realização de um plebiscito.

O fato de a venda da RLAM ser feita a toque de caixa levanta enormes suspeitas. Pedidos de vistas não foram aprovados.

A Federação Única dos Petroleiros irá atuar em todas as frentes para mostrar aos órgãos de controle que eles devem deliberar sobre o assunto, pois a venda terá graves consequências para o país.”

Deyvid Bacelar Coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros – FUP

Assista à declaração de Deyvid Bacelar:

