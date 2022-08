PF conclui que deputado do PL participou de suposto esquema de fraude em obras

Quase R$ 2 milhões foram desviados, apontaram as investigações edit

247 - A Polícia Federal concluiu que o deputado federal licenciado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) participou de um suposto esquema de fraudes em obras de pavimentação em estradas da cidade de Zé Doca, no interior do Maranhão. Participantes das irregularidades usavam empresas fantasmas. Estima-se que foram desviados R$ 1,8 milhão. As informações constam em um relatório da PF e foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a PF, o deputado e familiares cometeram crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, peculato, corrupção e fraude à licitação.

Em nota, a defesa do deputado afirmou que as acusações são "inconsistentes e fundadas em indícios que não condizem com a realidade dos fatos, inexistindo justa causa para a propositura de qualquer ação penal".

Os advogados disseram que têm convicção "de que será indevida e injusta qualquer tentativa de responsabilização do parlamentar em face dos fatos apurados nesse inquérito".

