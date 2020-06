PF faz ações na Prefeitura de São Luís por compra irregular de máscaras

De acordo com as investigações da PF, foram identificados indícios de superfaturamento na aquisição de 320 mil máscaras na capital maranhense ao valor de R$ 9,90 cada uma. O preço médio de uma máscara seria de R$ 3,17 edit

247 - A Polícia Federal deflagrou uma operação nas cidades de São Luís e São José de Ribamar, contra uma suposta associação criminosa suspeita de envolvimento em fraudes em licitações para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) usados no combate ao coronavírus. De acordo com as investigações, foram identificados indícios de superfaturamento na aquisição de 320 mil máscaras na capital maranhense ao valor de R$ 9,90 cada uma. O preço médio de uma máscara seria de R$ 3,17, o que levaria a um suposto superfaturamento de R$ 2,3 milhões, conforme a PF.

As apurações também apontaram que a Semus, antes da dispensa de licitação, teria solicitado de outra empresa o fornecimento de máscaras de modelo igual pelo valor de R$ 2,90 a unidade. O total da compra daria R$ 980 mil.

A operação envolve 60 policiais da Superintendência da PF no Maranhão, que cumprem três mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. A pedido da Justiça Federal (1ª Vara), agentes também querem o sequestro de bens e bloqueio de contas de pessoas investigadas.

A ação tem o apoio da Controladoria Geral da União (CGU).

