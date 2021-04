PF faz operação contra corrupção em prefeitura comandada por filho de líder do governo Bolsonaro

Agentes da Polícia Federal estão cumprindo 22 mandados de busca e apreensão no município de Petrolina, Sertão de Pernambuco. Um dos alvos é a sede da prefeitura, comandada por Miguel Coelho, filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho edit

247 - Agentes da Polícia Federal estão cumprindo 22 mandados de busca e apreensão no município de Petrolina, Sertão de Pernambuco, no âmbito de uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da ação desta terça-feira (13) é a sede da prefeitura, comandada por Miguel Coelho (MDB), filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, A investigação mira irregularidades em contratos da ordem de R$ 20 milhões firmados entre 2015 e 2020 pela Secretaria de Educação para a aquisição de kits de material escolar.

As suspeitas de irregularidades foram levantadas durante uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou o uso de empresas de fachada, em nome de laranjas, nas licitações.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.