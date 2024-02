PF faz operação contra família que movimentou R$ 50 milhões com plantio de maconha na Bahia

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal, em conjunto com o GAECO/MP-BA, desencadeou nesta quarta-feira (21) a Operação Kariri, visando desbaratar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana, América Dourada, Morpará, Ibititá, Muquém do São Francisco, além de Brasília (DF), Ibimirim (PE) e São Paulo.

No total, sete mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão foram expedidos, incluindo o bloqueio de contas bancárias e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 50 milhões. Entre os bens bloqueados, destacam-se seis imóveis de alto padrão e cinco fazendas situadas na Bahia e em Pernambuco

A investigação teve início em 2019 e culminou na identificação de uma família que se reestruturou em Feira de Santana, após deixar Pernambuco, onde inicialmente se envolveu no cultivo ilegal de maconha. Três flagrantes foram realizados ao longo das investigações, resultando na apreensão de mais de uma tonelada da droga, além da erradicação de plantações.

O principal alvo da operação é apontado como o líder da organização, sendo identificado todo o esquema de lavagem de dinheiro por trás das atividades ilícitas. O lucro obtido com o tráfico era direcionado para a aquisição de bens imóveis de alto padrão, beneficiando não apenas o líder, mas toda a família envolvida no esquema.

A estratégia da organização incluía o uso de contas bancárias de parentes próximos para tentar ocultar o rastreio do dinheiro pelas autoridades. Além disso, foram identificadas cinco fazendas registradas em nome de terceiros, relacionadas ao principal alvo da investigação. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

