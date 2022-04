PF faz operação para apurar supostas irregularidades na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), uma operação para colher provas de supostas irregularidades e desvios que teriam sido cometidos pelo Consórcio Nordeste na compra de respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19. De acordo com o jornal O Globo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão contra empresários, laranjas e lobistas envolvidos no suposto esquema.

“O caso tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) porque o governador da Bahia, Rui Costa, presidente do consórcio à época dos fatos, é investigado por ter dado autorização à aquisição dos aparelhos, que nunca foram entregues. Rui Costa já negou irregularidades na sua atuação. Não há mandados contra governadores na operação”, destaca a reportagem.

O foco principal das investigações é um contrato de cerca R$ 45 milhões para a compra de 300 respiradores que não foram entregues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE