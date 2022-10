PF: gerente da Codevasf é afastado por suspeita de corrupção

De acordo com a Polícia Federal, um gerente da companhia é suspeito de ter recebido R$ 250 mil de empresas supostamente envolvidas em um esquema de desvios de dinheiro público edit

247 - Um gerente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em São Luís (MA), foi afastado das suas atividades por suspeita de ter recebido cerca de R$ 250 mil de empresas supostamente envolvidas em um esquema de desvios de dinheiro público, de acordo a Polícia Federal. A informação foi publicada nesta quarta-feira (5) pelo portal G1.

A Codevasf foi central na execução de emendas parlamentares e na sustentação do esquema de tomá-lá-dá-cá no governo de Jair Bolsonaro (PL). A companhia recebeu cerca de R$ 3 bilhões por meio de emendas parlamentares no ano passado.

Em nota, a Codevasf disse colaborar com o trabalho da Justiça e que o processo judicial sobre o caso está sob segredo de Justiça.

