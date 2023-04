PF instaura inquérito policial para apurar os crimes de racismo em Salvador

Apoie o 247

ICL

247 — Um inquérito policial foi aberto neste domingo (30) pela Polícia Federal para investigar as acusações de racismo feitas contra uma passageira durante um voo da Gol Linhas Aéreas que partiu de Salvador com destino a São Paulo na última sexta-feira (28).

De acordo com um comunicado emitido pela Polícia Federal, a investigação irá “apurar se ocorreram crimes de preconceito racial ou de cor durante a retirada forçada da passageira do voo Gol 1575 no Aeroporto Internacional de Salvador/BA, em 28/4”.

O inquérito foi instaurado pela Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia e permanecerá em sigilo até a conclusão das investigações.

Um vídeo viralizou nas redes sociais neste sábado (29). Nas imagens, compartilhadas pela jornalista baiana Elaine Hazin, é possível ver uma mulher negra, fazendo um desabafo dentro de um avião, da companhia aérea Gol, após ter problemas para guardar a mochila.

A denúncia ganhou o apoio de artistas como Manoel Soares e Além dele, a também apresentadora da Globo, Rita Batista, que deram visibilidade ao caso em seus respectivos perfis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.