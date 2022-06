PF pede mais 30 dias para finalizar inquérito sobre assassinato de Genivaldo Santos

Apoie o 247

CartaCapital - A Polícia Federal (PF) em Sergipe pediu nesta terça-feira, 21, ao Ministério Público Federal (MPF) mais 30 dias para finalizar o inquérito sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transformado em uma “câmara de gás”, no último dia 25.

Os investigadores apontaram que o pedido de prorrogação está ligado à necessidade de aguardar “a apresentação de laudos periciais requisitados”, “indispensáveis para a finalização do procedimento investigatório”. Tratam-se das perícias do Instituto Médico Legal em Sergipe e do Instituto de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da PF.

