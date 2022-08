PF pede prorrogação de inquérito sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) pediu nesta segunda-feira (1) ao Ministério Público Federal (MPF) mais tempo para a conclusão do inquérito que investiga a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado por policiais rodoviários federais em Sergipe, no dia 25 de maio. Foi o segundo pedido feito pela PF. As duas instituições não informaram qual foi o prazo solicitado.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o MPF/SE disse que o "pedido está sendo analisado e, quando houver manifestação, a decisão do MPF será informada à sociedade".

Policiais usaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo, com o homem dentro do porta-malas do carro da PRF e o deixaram sem respirar. O corpo dele chegou a uma delegacia antes de ir a um hospital de Sergipe, de acordo com informação divulgada no dia 1 de junho pelo jornalista Marcelo Auler durante o programa Boa Noite 247.

Na última sexta-feira (29), o MPF de Sergipe recomendou que policiais rodoviários federais usem câmeras durante abordagens.

