PF pericia viatura usada como "câmara de gás" para matar Genivaldo de Jesus

247 - Peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Diretoria Técnica Científica analisaram na manhã deste sábado (28) a viatura usada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe como "câmara de gás" para matar Genivaldo de Jesus na última quarta-feira (25).

A vítima foi colocada no camburão e policiais jogaram bombas de gás no interior do veículo, asfixiando Genivaldo.

O local do episódio, Umbaúba, também foi periciado.

O inquérito sobre a execução de Genivaldo é conduzido pela Polícia Federal de Sergipe, que faz a identificação de testemunhas e a coleta de material probatório.

