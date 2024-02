PF prende suspeito de receber R$ 5 mil para proteger fugitivos de Mossoró em sítio

Apoie o 247

247 - Após a fuga dos detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro, a Polícia Federal continua avançando em suas investigações, agora com a prisão de um novo suspeito nesta segunda-feira (26).

Ronaildo da Silva Fernandes, proprietário de um sítio nas proximidades da cidade do interior do Rio Grande do Norte, foi detido sob a acusação de colaborar com os fugitivos em troca de pagamento no valor de R$ 5 mil, informa o Estadão Conteúdo.

A prisão de Ronaildo adiciona mais um elemento à investigação que já havia resultado na detenção de outro indivíduo, identificado apenas pelas iniciais J. G. C. S., suspeito de envolvimento no auxílio à fuga dos detentos. As autoridades têm conduzido uma ampla operação para desvendar todos os aspectos desse caso que marcou a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal brasileiro.

Ronaildo afirmou inicialmente ter sido coagido pelos foragidos para auxiliá-los na fuga, mas informações obtidas durante as investigações sugerem uma versão distinta dos eventos. Fontes ligadas ao caso revelaram que o suspeito teria recebido o pagamento para agir como cúmplice, gerando questionamentos sobre a veracidade de suas declarações iniciais.

Além disso, as autoridades ainda não encontraram evidências que liguem Ronaildo a facções criminosas,

