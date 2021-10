PGR pede que inquérito contra Fábio Faria seja reaberto na Justiça Eleitoral

Contudo, o vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros, sustenta que o caso deve ser encaminhado para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Procuradoria-geral da República (PGR) pediu a reabertura na Justiça Eleitoral de um inquérito que investigou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, pelo suposto recebimento de propina da Odebrecht em 2010.

Na manifestação, enviada a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que "novos elementos" justificam a reabertura do caso. Contudo, Jacques de Medeiros sustenta que o caso deve ser encaminhado para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Após o inquérito contra Faria ter sido arquivado, novo laudo da Polícia Federal (PF) apontou para pagamentos que teriam beneficiado o grupo político do então deputado federal e endereços que podem estar ligados a ele.

PUBLICIDADE

Faria foi alvo de quatro inquéritos no STF por suspeita de recebimento de caixa dois eleitoral e crimes eleitorais, como o uso de uma aeronave do governo do RN para fazer campanha.

O ministro foi citado em delação por executivos da J&F e da Odebrecht por supostos repasses ilegais feitos a ele e ao seu pai, o ex-governador do RN Robinson Faria (PSD), em troca de favorecimento ilegal em atividades das empresas no estado. (Com informações do Antagonista).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE