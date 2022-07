Piauí tem a melhor internet do País, aponta estudo

Apoie o 247

247 - O estado do Piauí possui a maior qualidade de internet fixa para downloads e consumo de vídeos online em alta resolução, segundo levantamento da plataforma Minha Conexão, que disponibiliza testes de medição de velocidade no país. Na sequência, aparecem Distrito Federal, São Paulo e Goiás.

Segundo dados de 9,2 milhões de testes de qualidade realizados nos últimos seis meses, os estados em destaques registraram mais de 80% de conexões de alto nível nos dois quesitos (confira a lista completa abaixo).

“Isso é um feito extraordinário”, celebrou Wellington Dias, que governou o estado por quatro mandatos. Dos 224 municípios do estado, 196 estão aptos atualmente a receber a tecnologia 5G, que começa a chegar em várias regiões do Brasil. Até final do ano, todas as cidades do Piauí estarão aptas.

“O Piauí entrou no século XXI como um dos estados mais atrasados na área da internet. Já fizemos uma inovação ali quando entrou a telefonia móvel, nós já antecipamos em quatro anos, para chegar em todos os municípios. Eu era governador e ali conseguimos esse feito. Agora, em modelagem de parceria público privado, que envolveu as maiores do Brasil e do mundo, estamos falando da Global, estamos falando da Cisco, da ZTE aqui junto com as do Praia. Ou seja, empresas que têm uma força no Brasil e no mundo, e se juntaram e participaram da PPP de um investimento, o setor público, setor privado no Piauí que agora neste mês de julho a Piauí Conectado vai chegar a 196 municípios”, declarou Dias.

Os 10 melhores em velocidade para navegação diária são:

PI - 89,10%

DF - 87,88%

SP - 86,91%

GO - 86,79%

RS - 86,23%

SC - 85,45%

RN - 85,42%

CE - 85,14%

AP - 84,70%

MG - 84,68%

