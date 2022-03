Pistoleiros espancam famílias sem-terra na Bahia

Cerca de 230 famílias que ocuparam a área e outra no município de Piritiba/BA, na fazenda Cajazeira, com 50 famílias edit

247 - Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram alvo de um ataque de pistoleiros, que se apresentaram como policiais, ameaçaram, espancaram e atiraram contra famílias sem-terra acampadas na cidade de Itaetê, região da Chapada Diamantina. Cerca de 230 famílias que ocuparam a área e outra no município de Piritiba/BA, na fazenda Cajazeira, com 50 famílias.

"Eles espancaram e atiraram contra os camponeses. Um dos tiros chegou a acertar uma das acampadas, que já foi socorrida e hospitalizada, sem risco de vida. A intimidação por parte dos pistoleiros acontece desde o dia 25. A polícia já foi acionada, porém as ameaças continuam sendo feitas pelos pistoleiros", disse o MST.

"A Fazenda 2 Rios, foi ocupada na última sexta (25), com cerca de 250 famílias, que amanheceram fincando a bandeira vermelha no latifúndio que possui mais 3,5 mil hectares de terras improdutivas. Esta é a terceira ocupação da Regional Chapada Diamantina realizada neste mês, as outras ocorreram, em uma área de monocultivo de eucalipto, abandonada, pertencente a empresa Ferbasa, no município de Planaltino/BA".

