PL quer obrigar vítimas de estupro grávidas a verem cenas de aborto

A proposta do deputado Kleber Rodrigues (PL-RN) seria votada na Assembleia Legislativa do estado nesta terça, mas foi retirada após protestos de movimentos de mulheres edit

247 - Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte propõe a implantação de uma verdadeira torturacontra mulheres vítimaa de estupro, ou de riscos à vida devido a uma gravidez e que pretendem recorrer ao aborto legal.

De acordo com proposta do deputado Kleber Rodrigues (PL-RN), mulheres deverão ser obrigadas a assistirem cenas “com demonstração de técnicas de abortamento com explicações sobre os atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, bem como a reação do feto a tais medidas”.

De acordo com reportagem do Universa/Uol , proposta estava prevista para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa nesta terça-feira (18), presidida por Kleber Rodrigues. Mas por pressão e protestos de diversos movimentos de mulheres no estado por meio redes sociais fez com que o texto fosse retirado de discussão.

A votação aconteceria em meio a ação de grupos de religiosos fundamentalistas que se reuniram em frente a um hospital do Recife para tentar impedir o aborto legal de uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio desde os seis.

“Ao ser expedido alvará por autoridade judiciária permitindo o aborto, antes de realizá-lo, a gestante aguardará o prazo mínimo de 15 dias em que se submeterá obrigatoriamente a atendimento psicológico com vistas a dissuadi-la da ideia de realizar o abortamento”, prevê o projeto 028/2020.

O texto ignora as determinações do Ministério da Saúde, que traz protocolos de atendimento à mulher vítima de violência sexual. Além de contrariar a lei ao afirmar que é preciso autorização judicial para que uma mulher tenha acesso ao aborto legal no país.

