Placa com suástica nazista gera revolta em moradores de condomínio no RN

247 - Os moradores de um condomínio de classe média alta na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ficaram revoltados depois que um dos vizinhos colocou, no terraço de sua casa, uma placa com uma suástica nazista. Uma pessoa moradora do condomínio, que pediu para não ser identificada, foi a responsável pela denúncia. Os relatos dele foram publicados nesta segunda-feira (14) em reportagem do portal Uol.

"Nós ficamos espantados quando vimos as fotos. Era mesmo uma suástica. Conversando com outros vizinhos, todos se disseram espantados. O clima também é de revolta e medo, pois não sabemos do que uma pessoa como essa é capaz", disse.

"Quando eu vi a placa, de longe, quase não acreditei que pudesse ser verdade", disse o morador. "É uma placa antiga, está até manchada. Ele a colocou no terraço, no último andar da casa. Não sabemos se ele encontrou ela assim e levou para casa ou se ele já tinha ela em casa e resolveu colocar no terraço", complementou.

De acordo com outro morador, o proprietário da casa onde a placa foi colocada é uma pessoa "estranha", de poucos amigos. "Em geral, o pessoal daqui é cordial, educado, mas ele não. Grita com as pessoas, ofende", afirmou.

Em nota, a administração do Condomínio Veronique, onde ocorreu a descoberta da placa com a suástica, afirmou que, até pouco depois das 18h, não houve reclamação ou denúncia formal sobre o fato narrado pelos moradores.

"Somos cientes da gravidade existente na apologia ao nazismo, sobretudo por tudo de mal que fez contra a humanidade. E, em se constatando o suposto fato, caberá às autoridades policiais adotarem as medidas cabíveis. A administração do condomínio, tão logo seja provocada, prestará os esclarecimentos de sua responsabilidade para elucidação do caso", disse.

Crime

A apologia ao nazismo é crime previsto na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de prisão de um a três anos e multa, ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social.

A legislação também diz ser crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, ornamentos, distintivos, emblemas ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. A pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa.

Caso Monark

A descoberta da placa aconteceu uma semana após o youtuber Monark, qeu apresentava o Flow Podcast, gerar uma onda de revolta na internet ao defender a legalização de um partido nazista no Brasil e teve o apoio de um dos entrevistados, o deputado federal Kim Kataguiri (SP), que, após o episódio, adiou a sua filiação ao Podemos.

A PGR abriu apuração contra Monark e Kataguiri por apologia ao nazismo.

Apesar de sócio e detentor de 50% do Flow Podcast, Monark foi afastado após o episódio. O programa perdeu diversos patrocínios depois da declaração, considerada antissemita pela comunidade judaica e repudiada pela embaixada alemã.

