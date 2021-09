PM atirou pelo menos cinco vezes em direção ao estudante Luan Barreto

O estudante universitário Luan Carlos Melo Barreto morreu com um tiro na cabeça, na noite de 1 de julho deste ano, após sair de casa para buscar a namorada no trabalho edit

247 - Investigação da Polícia Civil aponta que o sargento da Polícia Militar Márcio Gledson Dantas de Morais, que assassinou o estudante universitário Luan Carlos Melo Barreto, de 23 anos, atirou pelo menos cinco vezes em direção ao estudante, que passava pela avenida Lauro Monte Filho, em Mossoró (RN), de moto.

Luan morreu com um tiro na cabeça, na noite de 1 de julho deste ano, após sair de casa para buscar a namorada no trabalho.

O sargento foi indiciado pela Polícia Civil por crime de homicídio.

Ao HiperLab UERN, o promotor do caso, Armando Lúcio Ribeiro, afirmou que vai oferecer denúncia contra o policial, concordando com a investigação do delegado Marcus Vinicius dos Santos.

“Caso o juiz da 1ª Vara Criminal de Mossoró, Vagnus Kelly Figueiredo aceite a denúncia, o sargento passa a ser réu no processo e deve ir a júri popular. Os outros dois policiais que estavam com o sargento serão investigados por crimes militares, informou o promotor”, diz a reportagem.

