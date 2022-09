PM candidato a deputado pelo PTB agride e aponta arma para adolescente (vídeo)

As imagens mostram um adolescente segurando uma bandeira eleitoral quando o candidato o agride com tapas e chutes, além de sacar um revólver e apontar para o rapaz edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que o policial militar e candidato a deputado estadual pelo PTB da Bahia, Leonardo Lucio Morais, conhecido como cabo Théo, é suspeito de agredir um adolescente em Santa Luzia, na Grande BH.

As imagens, de uma câmeras de circuito de segurança, mostram um adolescente segurando uma bandeira eleitoral quando o candidato o agride com tapas e chutes, além de sacar um revólver e apontar para o rapaz.

De acordo com testemunhas, o jovem pegou uma das bandeiras do candidato e começou a balançar, como forma de brincadeira com outros colegas. O que teria irritado o candidato.

O candidato disse que o vídeo foi editado para prejudicar sua campanha. No Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Militar, o adolescente teria quebrado o mastro que segurava a bandeira de propaganda eleitoral do candidato.

O próprio cabo Théo foi quem acionou a PM, no entanto, ele omitiu no registro que teria agredido o adolescente. O cabo também não participou da confecção da ocorrência e disse que estava passando mal no momento.

Candidato bolsonarista Cabo Theo quase assassinou o próprio cabo eleitoral por causa de uma bandeira.



Com arma na mão o COVARDE agride o rapaz indefeso.



Marque aqui o @alexandre! Essa semana ele mandou investigar 1 candidato que agrediu jornalista.



Temos 1 caso GRAVÍSSIMO! pic.twitter.com/NNWU4wF5XF — Thiago Brasil 🇧🇷 (@ThiagoResiste) September 18, 2022

