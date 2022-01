PM da Bahia é filmado dando tapa no rosto de mulher em Porto Seguro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - 247 - Um vídeo mostrando um policial militar da Bahia agredindo uma mulher com um tapa no rosto ganhou as redes sociais poucas horas após o caso ter sido filmado. O caso ocorreu em Porto Seguro (BA) na noite do sábado (22). A Polícia Militar diz que houve desacato, mas que irá investigar a denúncia.

No vídeo, é possível ver a mulher dizendo ao policial: "agora atira. Manda ver, vai na fé". Em seguida, o PM se aproxima e aponta o dedo para o rosto da mulher. Em resposta, ela afasta a mão do policial, mas recebe um tapa no rosto. Após a agressão, ela foi defendida por outras pessoas que estavam no local.

A PM disse, em nota, que foi acionada por volta das 21h40 para atender uma solicitação de perturbação de sossego público "por parte de vizinhas que se encontravam com som alto em sua própria residência". "No local, foi informado que a guarnição teria sido desacatada com impropérios por duas mulheres, que buscavam entrar em vias de fato com o policiamento solicitado", diz a corporação.

PUBLICIDADE

Sobre as imagens que mostram a agressão, a PM informou que “nenhum tipo de juízo imediato será emitido sem que os personagens arrolados sejam ouvidos e todas circunstâncias sejam esclarecidas". "Em caso de, após a devida apuração, restar comprovada a transgressão ou crime por parte de Policiais Militares, aqueles que cometeram a ação serão punidos, conforme as sanções previstas no nosso ordenamento jurídico", finaliza a nota.

Veja o vídeo com o momento da agressão.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE