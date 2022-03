PM é preso ao encostar em partes íntimas de mulher no Ceará (vídeo)

Cabo da PM da Paraíba foi preso após assediar sexualmente uma jovem de 19 anos no interior de um supermercado em Mauriti, no Ceará edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um cabo da Polícia Militar da Paraíba foi preso por importunar sexualmente uma jovem de 19 anos no interior de um supermercado em Mauriti, município localizado a 540 km de Fortaleza, no Ceará. As imagens de uma câmara de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o cabo, que estava à paisana, encosta as partes íntimas na mulher e se afasta como se nada tivesse acontecido.

De acordo com o Metrópoles, a jovem acionou a PM e o cabo, que não teve sua identidade revelada, foi localizado pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) em frente a uma agência bancária do município.

Ainda segundo a reportagem, o acusado é lotado no 13° Batalhão, na cidade de Itaporonga (PB), foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo e preso com base no artigo 215 – A do código penal, cuja pena varia de 1 a 5 anos de reclusão .Ele estava trabalhando em funções administrativas após ter sido afastado do trabalho nas ruas para tratamento psicológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE