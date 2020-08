PM humilha vendedor de frutas em Fortaleza (vídeo)

O vídeo teria sido filmado no bairro Presidente Kenedy e mostra um policial revirando o carrinho de frutas do trabalhador edit

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar em Fortaleza, capital do Ceará, humilhando um vendedor ambulante de frutas. O vídeo teria sido filmado no bairro Presidente Kenedy e mostra um policial revirando o carrinho de frutas do trabalhador. Confira.

O cotidiano cruel da polícia contra os mais pobres. A que custo?



Via fortalezaordinaria Esse vídeo tá circulando nas redes sociais em Fortaleza. Segundo informações é no Bairro Presidente Kenedy ☹️ pic.twitter.com/kntj5pZ9XV — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 27, 2020

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) afirmou "que os fatos exibidos em vídeo já estão sendo devidamente apurados" e que "dois policiais militares que se encontravam no local foram afastados imediatamente do serviço de policiamento, devendo assim permanecer até o final das apurações".

A SSPDS esclarece que os fatos exibidos em vídeo já estão sendo devidamente apurados. Informamos ainda que dois policiais militares que se encontravam no local foram afastados imediatamente do serviço de policiamento, devendo assim permanecer até o final das apurações. — SSPDS-CE (@sspdsce) August 27, 2020

