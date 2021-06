PM que atirou no olho de um homem durante ato contra Bolsonaro em Recife é afastado

Secretaria de Defesa Social disse que ainda investiga o responsável pelo disparo contra outro manifestante, Daniel Campelo da Silva, também atingido no olho edit

247 - O policial militar que deu um tiro de bala de borracha em direção aos olhos do arrumador Jonas Correia de França, 29, durante ato contra Jair Bolsonaro no Recife no último sábado (29) foi afastado disciplinarmente, informou nesta quinta-feira (3) a Corregedoria da SDS (Secretaria de Defesa Social).

Jonas perdeu a visão de um dos olhos, assim como Daniel Campelo da Silva, 51, também atingido pela PM na mesma ocasião. A SDS diz ainda investigar o responsável pelo disparou contra Daniel.

O PM que atingiu Jonas, que não teve o nome revelado, teve o armamento e a carteira funcional recolhidos. Ele responderá a um processo administrativo.

No total, oito policiais foram afastados durante a investigação conduzida pela corregedoria.

