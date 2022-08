PMs são presos após ingerir bebida alcóolica, causar acidente com viatura e brigar com moradores

Apoie o 247

ICL

247 - Três policiais militares da Paraíba foram presos, no domingo (31), suspeitos de se envolverem em uma confusão com moradores da cidade de Rio Tinto depois que um dos PMs, com sintomas de embriaguez, teria causado um acidente de trânsito com uma viatura, atingindo carros que estavam estacionados em uma rua com a lateral da viatura. O caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar. A reportagem é do portal G1.

Imagens feitas pelos próprios moradores da cidade mostraram parte da confusão. Nos vídeos, é possível ver o momento em que um dos policiais tenta agredir um morador e é impedido por outros policiais. Também é possível ver o momento em que um outro policial é levado para dentro da viatura por uma equipe da PM.

De acordo com o capitão Alcântara, comandante da 2ª Companhia Independente da PM em Mamanguape, que atende a região, um sargento, um cabo e um soldado foram levados para a companhia por outra equipe da PM, que passava pelo local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.