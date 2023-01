Polarização chega ao carnaval e Olinda não terá bonecos de Lula e Bolsonaro

Tradição desde 2007 no carnaval pernambucano, o boneco do presidente será substituído pela boneca gigante da rainha Elizabeth II, da Inglaterra edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pela primeira vez desde 2007, o carnaval de Olinda não terá bonecos de presidentes representados por esculturas da Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes de Olinda. No carnaval de 2023, Olinda não vai ter boneco gigante do presidente Lula (PT) nem de Jair Bolsonaro (PL). Segundo os organizadores, a medida foi adotada por causa da polarização política. As informações são do G1.

"Desde a época de Dilma a coisa começou a ficar polarizada, e na última eleição tomou uma amplitude muito grande. Sempre tinha uma discussão ou outra, e, por isso, vamos dar uma parada", afirmou Leandro.

A tradição dos bonecos gigantes do presidente da República começou no segundo mandato do presidente Lula. No último carnaval, antes da pandemia de Covid-19, em 2020, Jair Bolsonaro desfilou ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No lugar do presidente do Brasil, a embaixada vai colocar nas ruas, durante o carnaval, a boneca gigante da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que morreu em setembro de 2022, aos 96 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.